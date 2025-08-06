Уральцу назначили 13 суток ареста за предложение руки и сердца на проезжей части

Кировский районный суд назначил 13 суток ареста молодому человеку, который перекрыл движение транспорта в центре Екатеринбурга у Храма-на-Крови ради предложения руки и сердца своей девушке. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении молодого человека было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

По данным полковника Горелых, ночью 2 августа 21-летний жених с друзьями на пяти машинах перекрыл дорогу около храма на ул. Царская в оба направления, чтобы на красивом фоне сделать предложение. «Возмущению других водителей не было предела. Они вынуждены были в спешке искать объездные пути. Многие гневались и справедливо требовали ужесточить за подобные выходки наказание»,— прокомментировал Валерий Горелых.

По данным полиции, жених отказался приносить извинения горожанам, сославшись на то, что его все равно уже привлекли к ответственности.

Напомним, в конце июля Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил административные аресты участникам массового танца, которые перегородили машинами проезд на ул. Машинная и ул. Ткачей. Сообщалось, что молодые люди организовали массовый свадебный танец, который создал аварийную ситуацию.

Артем Путилов