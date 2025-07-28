В Екатеринбурге участники массового танца получили административный арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил административные аресты участникам массового танца, который временно перекрыл движение, сообщили «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Пятеро армян перегородили машинами движение на ул. Машинная и ул. Ткачей, заняв три полосы. Они организовали массовый свадебный танец, который создал аварийную ситуацию. Мужчины обвиняются в организации одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Троим участникам назначено по 13 суток административного ареста, двоим — по девять суток. Еще один из танцоров получил штраф в размере 19 тыс. руб.

По данным полиции, всего к административной ответственности по данному делу привлечено семь человек. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жених вместо свадебного путешествия на Мальдивы проведет ближайшие 13 дней в камере для задержанных.

Полина Щуцкая