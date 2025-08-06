За десятилетие в Краснодаре открыли 33 спортплощадки

Администрация Краснодара подвела итоги развития спортивной отрасли за десять лет. В городе построили 33 многофункциональные площадки, шесть крупных объектов и открыли три спортивные школы, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

За последнее десятилетие в краевой столице обустроили 33 многофункциональные спортивные площадки, возвели четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, центр для занятий парусным спортом и трассу ВМХ. Еще три объекта реконструировали.

Развитие спортивной инфраструктуры стало возможным благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и участию города в краевой программе развития общественной инфраструктуры.

В 2017 году открыли две спортшколы олимпийского резерва №6 и №9, а в 2022-м — спортивную адаптивную школу №10. Всего в городе работают 20 спортшкол: десять подчиняются департаменту образования, десять — департаменту спорта и физической культуры.

За десять лет в школах департамента спорта открыли 19 новых специализированных отделений, включая современные направления — компьютерный спорт и адаптивные виды. Это привело к росту числа занимающихся с 3,6 тыс. человек в 2015 году до 7,5 тыс. в 2025-м.

С 2018 года по поручению губернатора в городе развивается всероссийский проект «Самбо в школу». В прошлом году среди краснодарских школьников появились 179 победителей и призеров городского первенства по самбо, 26 — регионального уровня, один — Южного федерального округа и один — России.

Воспитанники спортшкол демонстрируют выдающиеся результаты на соревнованиях различного уровня, завоевав за последние годы 4,5 тыс. медалей высших достоинств. Более тысячи спортсменов получили разряды кандидатов в мастера спорта, 184 стали мастерами спорта. Звания мастера спорта международного класса удостоились 13 спортсменов, а почетного звания заслуженного мастера спорта — шесть.

В городе уделяют большое внимание вовлечению жителей в занятия спортом. На 27 придворовых площадках, а также в физкультурно-оздоровительных комплексах «Юбилейный», «Знаменский» и на улице Вавилова, 37 проводят бесплатные занятия для краснодарцев всех возрастов.

В городе проходят массовые спортивные и физкультурные мероприятия: спартакиада трудящихся, спартакиада муниципальных служащих и депутатов городской думы, сельские спортивные игры, фестиваль игровых видов спорта среди вузов и всекубанские турниры по уличному баскетболу и футболу на Кубок губернатора Краснодарского края.

Количество муниципальных и краевых спортивных мероприятий постоянно растет: с 480 в 2019–2023 годах до 516 в 2024-м и 537 запланированных на 2025 год.

Анна Гречко