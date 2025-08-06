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Домашняя заготовка

Новороссийский «Черноморец» сменил гендиректора

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» назначил нового генерального директора. Максима Пономарева, ушедшего с поста по личным причинам, сменил воспитанник новороссийского футбола Константин Гордиюк. Эксперты считают, что с приходом нового руководителя усилится работа по привлечению собственных воспитанников и подготовке резерва.

Фото: ФК «Черноморец»

Фото: ФК «Черноморец»

Новым генеральным директором ФК «Черноморец» назначен Константин Гордиюк — воспитанник системы новороссийского клуба, дебютировавший за «Черноморец» в 18 лет, а позже выступавшего за различные футбольные клубы России. Завершив карьеру игрока, с 8 февраля 2019 года он был директором спортшколы «Черноморец», где активно занимался развитием инфраструктуры и вопросами лицензирования, поддерживая тесную связь с основным клубом.

Бывший генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев заявил изданию «Чемпионат», что уйти из клуба — исключительно его желание. «Это были личные причины, по которым я решил покинуть клуб. Но договорились, что могу продолжить работу в “Черноморце” через несколько месяцев, если возникнет необходимость, а интересы совпадут»,— заявил господин Пономарев.

По словам главы Новороссийска и по совместительству президента клуба Андрея Кравченко, перед новым руководством поставлена цель — закрепиться в Первой лиге. По его словам, после триумфального сезона команда столкнулась с серьезными вызовами — требовалось оперативно найти новые источники финансирования и укрепить финансовую стабильность футбольного клуба.

Председатель Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник считает, что смена гендиректора «Черноморца» — это инерция тех масштабных изменений, которые произошли в начале сезона. Ушла большая часть игроков, сменился главный тренер, изменился финансовый климат в клубе. Назначение нового генерального директора — очередное звено в цепи этих преобразований.

«Положительный момент в том, что Константин Гордиюк не является “варягом” для клуба и его назначение нельзя назвать синекурой. Это человек системы — он родился в Новороссийске и выступал за команду как в юношеском, так и в более зрелом возрасте. По сути, это патриот клуба. Нельзя сказать, что он человек без опыта: он возглавлял детско-юношескую школу “Черноморца”, получил управленческий опыт и опыт ведения финансово-хозяйственной деятельности, что крайне важно для руководства большим клубом»,— отметил господин Осадник.

Эксперт подчеркнул, что бывший гендиректор «Черноморца» объяснил свой уход с поста личными причинами и что не стоит додумывать эту ситуацию и искать скрытые мотивы. В сложившихся условиях фигура Константина Гордиюка на пост генерального директора «Черноморца» выглядит оптимальной.

«Очевидно, что у "Черноморца" изменится стратегия комплектования команды. Я уже говорил, что состав будет боевым, но не рассчитанным на амбициозные задачи. С приходом Гордиюка усилится работа по привлечению собственных воспитанников и подготовке резерва. Учитывая изменившийся финансовый климат, клуб расстался с футболистами, имевшими солидные, даже по меркам ФНЛ, контракты. Вероятно, им предлагались альтернативные условия, но соглашения достичь не удалось. В межсезонье ушла большая группа игроков, сейчас покидает команду Владислав Мастерной»,— сообщил председатель Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России.

По мнению господина Осадника, клуб не остался без поддержки: президент клуба Андрей Кравченко лично участвует в собраниях. Влияние городской администрации на работу клуба, по оценке эксперта, в этом сезоне заметно усилилось, и в этом нет ничего плохого — многие профессиональные клубы тесно взаимодействуют с муниципальной властью.

«После всех потрясений в Новороссийске крайне важно, что у клуба сохранился такой мощный партнер, как ГК “Дело”, обеспечивающий финансовую стабильность клуба. Это важный сигнал для болельщиков. Основная задача команды в этом сезоне — не борьба за выход в РПЛ, как это неожиданно получилось в прошлом году, когда команда превзошла все ожидания. Сейчас важно закрепиться в ФНЛ и стабилизировать положение. Старт сезона получился сложным: два поражения и одна ничья. Однако игра команды вселяет сдержанный оптимизм — есть ресурсы для достижения поставленных целей. Разгромных поражений, где команда выглядела бы беспомощной, не было. Для объективной оценки нужно дождаться хотя бы 10 первых матчей»,—  резюмировал эксперт.

Саркис Айвазян

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