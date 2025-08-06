Донские фермеры получат 296 млн рублей субсидий в 2025 году

Власти Ростовской области выделили более одного млрд руб. на поддержку животноводства из-за проблем с кормами, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в регионе животноводством занимаются свыше 60 сельхозпредприятий и 550 крестьянско-фермерских хозяйств. В мае аграриям предоставили субсидии на закупку кормов на сумму 600 млн руб. Общий объем финансирования отрасли уже превысил 1,05 млрд руб., что составляет 73% от лимита.

«С августа начнется предоставление субсидий на возмещение части расходов по поддержке молочного скотоводства — на эти цели заложено 127 млн руб. В сентябре стартует прием документов на содержание коров мясного направления и племенных овцематок, для чего предусмотрено почти 169 млн руб. Получателями станут около 270 сельхозпроизводителей»,— приводятся в сообщении слова представителей ведомства.

Данные меры поддержки позволят животноводам региона компенсировать расходы на корма и сохранить поголовье. Кроме того, ведется мониторинг заготовки кормов по районам для определения потребностей и перераспределения излишков.

Валентина Любашенко