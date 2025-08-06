Дронов поручил провести новгородцам проводной интернет из-за перебоев мобильного

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов распорядился организовать для жителей Новгородской области альтернативный доступ в интернет через стационарные линии оптико-волоконной связи. Это решение связано с перебоями в работе мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Новгородской области Фото: Правительство Новгородской области

Как написал господин Дронов в Telegram-канале, он получил множество жалоб от жителей разных районов области на нестабильную работу мобильного интернета. Губернатор пояснил, что ограничения связаны с мерами по обеспечению безопасности населения.

«Для того, чтобы люди могли элементарно учиться, работать, оплачивать товары и услуги, важно обеспечить гражданам альтернативные каналы подключения к интернету. Поручил специалистам соответствующих ведомств проработать вопрос организации дополнительного покрытия широкополосного интернета через стационарные линии оптико-волоконной связи»,— написал он.