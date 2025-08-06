Власти начнут проектирование обхода Новочеркасска к ОЭЗ в ближайшие два года

Проектирование обхода Новочеркасска в сторону особой экономической зоны «Ростовская» планируют начать в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила министр транспорта Алена Беликова в рамках пресс-конференции в центре «Интерфакс-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Трассировку самого значимого объекта – поворот с Грушевки на улицу Машиностроительную – для себя уже приняли. С Новочеркасском уже отработали, потому планируется два участка: межмунициальный от министерства транспорта и муниципальная часть от Машиностроительной до особой экономической зоны. Оценку стоимости проекта провели. Планируем выходить на проект в следующем либо в 2027 году. Вещь очень важная и она нужная Новочеркасску», - рассказала министр.

Госпожа Беликова также отметила, что проект капитального ремонта дороги к Каменоломни, которая является одним из подъездов к особой экономической зоне, уже готов.

Константин Соловьев