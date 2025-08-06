Причастным к терактам в Белгородской и Брянской областях дали до 20 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в терактах россиян Максима Косяченко и супругов Татьяну и Дмитрия Туриевых. Первых двух приговорили к 16 годам строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Господину Туриеву дали 20 лет, в тюрьме он проведет первые 4 года, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Прокурор просил для подсудимых от 18 до 22 лет лишения свободы. После отбытия наказания осужденных ждет ограничение свободы на 2 года. Суд также взыскал 20 млн руб. в пользу РЖД и более 25 млн руб. в пользу Белорусской железной дороги. Еще свыше 15 млн руб. выплатят другим российским компаниям-перевозчикам.

Татьяну Туриеву и Максима Косяченко задержали в 2023 году. Как считает следствие, фигуранты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины устроили теракты на двух объектах РЖД. Также злоумышленники нанесли удар по военному аэродрому с помощью БПЛА, минировали объекты Минобороны.

Через год правоохранители по этому делу задержали Дмитрия Туриева. При этом он уже был арестован в другом регионе за дачу взятки и хранение поддельного удостоверения сотрудника ФСБ.

Всего на счету осужденных пять терактов, их также признали виновными в незаконном хранении взрывчатки. Кроме того, фигуранты покупали сим-карты и телефоны для диверсанта Дениса Ткаченко, находящегося под следствием. Вину террористы не признали.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Беспилотник долетел до суда».

Никита Черненко