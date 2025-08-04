Трем причастным к терактам россиянам запросили до 22 лет колонии

Прокурор во 2-ом Западном окружном военном суде попросил назначить от 18 до 22 лет строгого режима трем россиянам, обвиняемым в терактах. При этом первые пять лет фигуранты должны будут провести в тюрьме. Об этом сообщил ТАСС.

На скамье подсудимых оказались Максим Косяченко, а также супруги Дмитрий и Татьяна Туриевы. Последнюю вместе с господином Косяченко задержали в 2023 году при расследовании теракта. Следствие считает, что злоумышленники по заданию украинской разведки готовили теракты на двух объектах РЖД. Кроме того, задержанные атаковали военный аэродром с помощью беспилотника и минировали объекты Минобороны.

В следующем году задержали Дмитрия Туриева. На тот момент его уже арестовали в другом регионе за дачу взятки и хранение поддельного удостоверения сотрудника ФСБ. Также фигуранты купили в Москве сим-карты и телефоны для диверсанта Дениса Ткаченко, находящегося под следствием.

Всего обвиняемые совершили пять терактов, им также вменяют незаконное хранение взрывчатки. Суд арестовал имущество подсудимых. Вину они не признают.

Никита Черненко