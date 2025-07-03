Задержанная в 2023 году украинская ДРГ причастна к удару по аэродрому «Шайковка»

Четверо украинских военных-диверсантов, готовивших теракты на военных и энергетических объектах в России, оказались причастны к атакам беспилотников на военный аэродром Шайковка в Калужской области. Их дело ранее начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

На скамье подсудимых оказались сержант и три офицера Службы безопасности Украины (СБУ): Алексей Мазуренко, Андрей Антоненко, Андрей Кулиш и Денис Ткаченко. В зависимости от роли, им вменяют подготовку и совершение терактов, незаконное пересечение госграницы России, незаконное создание, оборот и контрабанду взрывчатки, а также организацию террористического сообщества.

Как сообщало ФСБ в 2023 году, фигуранты планировали совершить теракты в Навлинском районе Брянской области. До этого, 21 августа того же года, они подорвали самолет на аэродроме Шайковка, где базировались дальние бомбардировщики. В результате воздушное судно получило сквозное пробитие. Ущерб от действий диверсантов оценили в 1,4 млрд руб.

30 августа украинскую группу задержали. Двух диверсантов убили на месте, еще один украинец позже умер в больнице. В ходе операции легкие ранения получили два Росгвардейца. У каждого бойца СБУ нашли при себе мощную взрывчатку, американские автоматы, гранаты и приборы ночного видения.

В марте этого года суд заочно приговорил двух полковников ВСУ, ответственных за удары БПЛА по военным аэродромам. По их приказам украинские беспилотники ударили по аэродромам в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. В частности, один из полковников стоял за атакой на аэродром Шайковка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Командира "Стрижей" ждут с арестом в России».

Никита Черненко