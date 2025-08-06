«Решающие критерии, которые следует учитывать, — это тираж и формат»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как начать собирать громкие имена новичку и какие критерии важны перед покупкой произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Продолжаю рассказ о том, как стоит входить на рынок искусства. На арт-рынке представлено множество работ выдающихся деятелей современного искусства по доступным ценам. В 2025 году гравюры Пабло Пикассо и Анри Матисса снова переходили из рук в руки по ценам менее $5 тыс., как и подписанные фотографии Хироси Сугимото или новые отпечатки фотографий Уильяма Кляйна. В сегменте рисованной графики оригинальные работы Энди Уорхола и Раймонда Петтибона были проданы по цене от $5 тыс. до $10 тыс., что подтверждает тезис о том, что эти техники не просто «точки входа» на рынок искусства, но и отличные инвестиции.

Эксперты сайта ArtPrice советуют: «Чтобы найти лучшие возможности для приобретения, нужно читать каталоги между строк». Рекомендуется ориентироваться на признанных художников, чьи работы представлены в музейных коллекциях или поддерживаются солидными галереями, но при этом ориентироваться на более дешевые материалы (то есть не на живопись или скульптуру). Например, гравюры Луизы Буржуа или Дэвида Хокни регулярно продаются по цене менее $10 тыс. Даже рисунки таких известных художников, как Сара Хьюз и Эдди Мартинес, несмотря на удивительно высокие аукционные результаты последних лет, в 2025 году предлагали на рынке по ценам ниже $10 тыс.

Решающие критерии, которые следует учитывать перед покупкой, — это тираж и формат. Они определяют как редкость, так и статус работы. Лучше стремиться к небольшим тиражам в 5-50 экземпляров, а вот большие тиражи в 500 или 1 тыс. копий снижают художественную ценность. Количественный критерий иногда даже юридически определяет, что считать произведением искусства. Во Франции фотография считается оригинальной работой, только если она напечатана максимум в 30 экземплярах, все из которых пронумерованы и подписаны. Покупка хорошо выверенной редкости — первый шаг к тому, чтобы думать, как знающий коллекционер. Такова максима от арт-экспертов.

Дмитрий Буткевич