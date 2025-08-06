Беликова: для Ростова-на-Дону нужно закупить 104 единицы общественного транспорта

Потребность Ростова-на-Дону в обновлении общественного транспорта оценили в 104 единицы техники. Такова минимальная и самая выгодная стратегия обновления парка в 2026 году. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в центре «Интерфакс-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам чиновницы, обновление общественного транспорта Ростова замедлилось из-за отсутствия в 2025 году федеральных лизинговых программ, свернутых на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Тем не менее, минтранс Ростовской области начал проработку льготной закупки техники с рядом поставщиков и банков, отметила госпожа Беликова. На прямые переговоры ведомство планирует выходить с белорусскими производствами.

«Сегодняшний общественный транспорт – это, к сожалению, не уровень города-миллионика и не уровень такой значимой области, как Ростовская область», — сказала госпожа Беликова. Она добавила, что помимо Ростова-на-Дону в обновлении подвижного состава общественного транспорта нуждается ряд других муниципалитетов.

Константин Соловьев