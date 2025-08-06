Стоимость бензина Аи-95 на бирже третий день обновляет рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 6 августа выросла на 1,09%, до 78 816 руб. за тонну. Эта марка бензина бьет исторический рекорд уже третий день подряд.

Цена на марку бензин Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,25%, до 58 452 руб. за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 руб. за тонну, сжиженные углеводородные газы — на 7,75%, до 17 721 руб. Авиакеросин подешевел на 0,01%, до 70 981 руб. за тонну.

Рост котировок продолжается, несмотря на распространение правительством с 30 июля по 31 августа запрета на экспорт бензина и на производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Аналитики полагают, что запрет могут продлить до конца сентября. Источник «Ъ» на рынке связывает рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья общей производительностью около 40 тыс. тонн в сутки.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин дал искру».