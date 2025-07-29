Бензин начал подтекать

Стоимость бензина на бирже корректируется в связи с сообщениями о введении в августе полного запрета на экспорт. Заметнее всего — на 1,57% — подешевел АИ-92, от уровня цен которого зависят выплаты нефтекомпаниям по демпферу. Запрет снижает ажиотаж на рынке, и в отрасли ожидают продления эмбарго на сентябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 29 июля снизились на 1,57%, до 64,55 тыс. руб. за тонну. Котировки вернулись на уровень середины июля. АИ-95 на бирже подешевел на 0,72%, до 74,41 тыс. руб. за тонну, вернувшись примерно к уровню 21 июля. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2%, до 57,82 тыс. руб. за тонну.

Биржевые цены снижаются из-за утверждения правительством полного запрета на экспорт бензина, который с 30 июля по 31 августа распространится и на производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса, отмечали в правительстве. 24 июля цены на АИ-95 на бирже достигли 76,33 тыс. руб. за тонну, что всего на 0,7% меньше исторического рекорда, установленного 7 сентября 2023 года.

Александр Новак, вице-премьер, о регулировании экспорта бензина, 11 июля, «Интерфакс»: У нас была такая практика: вводить в период повышенного спроса запрет не только для непроизводителей, но и для производителей.

Гендиректор АО «Компания Уфаойл» Ринат Фаттахов отмечает, что по итогам 29 июля на бирже была продана 21 тыс. тонн бензина АИ-92, что довольно мало для летних месяцев. Снижение оптовых цен, полагает он, может продлиться еще несколько дней, но если предложение не увеличится, то котировки вернутся к восходящему тренду. «Покупатели взяли паузу в ожидании, что объемы вырастут, но на рынке сохраняется неопределенность»,— добавляет он.

По данным источника “Ъ” на рынке, производство бензина в январе—июне 2025 года выросло на 3,5% год к году, до 22,52 млн тонн.

На внутренний рынок, по его словам, за первое полугодие отгружено 18,98 млн тонн, на экспорт — 3,25 млн тонн. Пик прироста экспортных поставок пришелся на март, апрель и май. По данным собеседника “Ъ”, за три месяца экспортировано 1,59 млн тонн бензина, что почти в два раза больше, чем весной 2024 года. По его словам, рост отгрузок связан с нежеланием покупателей в РФ запасаться бензином на лето.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что биржевая цена АИ-92 снижается активнее, так как стоимость марки влияет на выплаты по демпферу и производители фокусируются именно на ней, а предложение по АИ-95 сдерживается. В случае если среднемесячные биржевые котировки АИ-92 превысят индикативную цену, установленную на этот год в 60,45 тыс. руб. за тонну, более чем на 10%, нефтекомпании не получают компенсацию за поставки на внутренний рынок. Пока демпферные выплаты не выплачивались только в сентябре 2023 года, когда правительство впервые ввело полное эмбарго на экспорт.

По словам старшего аналитика БКС Кирилла Бахтина, опыт предыдущих запретов в 2024 году и осенью 2023 года показал, что такая мера регулятивного характера весьма эффективна. Ее продление на сентябрь будет зависеть от оптовых цен в конце августа, полагает он. Желаемой целью будет возвращение котировок на уровень начала июня (с того момента максимальный рост стоимости АИ-92 составил 16%), считает аналитик. Менее существенное снижение биржевой стоимости АИ-95, по его словам, объясняется дефицитом этой марки.

Как отмечает источник “Ъ”, поскольку запрет на экспорт снижает ажиотаж на рынке, эмбарго, вероятно, продлят и на сентябрь.

Но заметного прироста предложения на внутреннем рынке в ближайшие несколько месяцев собеседник “Ъ” не ожидает. Котировки, продолжает источник “Ъ”, будут колебаться на относительно высоком уровне.

При этом у запрета есть исключения — из РФ продолжаются поставки бензина в рамках межправительственных соглашений, напоминает Ринат Фаттахов. Он указывает, что в сентябре и октябре традиционно начинаются плановые ремонты на НПЗ и в условиях, когда рынок уже сейчас входит в сезон с минимальными запасами, августовских ограничений может оказаться недостаточно. С вероятным продлением запрета на сентябрь согласен и Максим Дьяченко, который отмечает, что решение будет зависеть от объема запасов и цен на оптовом рынке. Он напоминает, что продление ограничений в сентябре 2024 года не привело к росту биржевых объемов, а цена АИ-92 выросла примерно на 4 тыс. руб. за тонну.

Ольга Семеновых