Ковент-Гарден отменил постановку оперы «Тоска» в Израиле из-за протестов труппы

Королевская опера и балет Ковент-Гарден не будут ставить оперу Джакомо Пуччини «Тоска» в Израиле, что планировалось сделать в театральном сезоне 2026 года на сцене Новой Израильской оперы. Как сообщает The Guardian, это решение было принято руководством британского театра из-за протестов труппы против позиции театра в отношении ситуации в Газе.

Почти 200 артистов и сотрудников театра подписали открытое письмо руководству, выразив озабоченность его «действиями и решениями в контексте продолжающегося геноцида в Газе», а также поддержкой правительства Израиля, «которое сейчас совершает преступления против человечности». Авторы письма указывают, что «театр "Новая Израильская опера" предлагает бесплатные билеты солдатам Сил обороны Израиля в знак "признания их заслуг"», и Королевская опера, и балет «делают ясное и сильное политическое заявление», ставя спектакли на сцене этого театра, который открыто вознаграждает и легитимирует те самые вооруженные силы, которые ответственны за ежедневные убийства мирных людей в Газе». Труппа заявила об отказе участвовать в любых представлениях в Израиле.

Получив такое письмо, директор театра Алекс Берд принял решение отменить постановку «Тоски». В своем заявлении он отметил, что его «ужасает кризис в Газе» и что руководство театра «признает и уважает все самые разные взгляды своих сотрудников, артистов и зрителей».

О ситуации в Израиле и Палестине читайте в материале «Нетаньяху готов рискнуть жизнью заложников».

Алена Миклашевская