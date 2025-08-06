На Дону более чем на треть сократился грузопоток в 2025 году

С января по июнь 2025 года в Ростовской области объём грузоперевозок снизился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,7 млн т. Об этом на конференции «Интерфакс» сообщила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самое большое снижение грузопотока наблюдалось на водном транспорте — до 60%. На железнодорожном транспорте показатель составил 40%. Автомобильный транспорт пострадал меньше всего. Однако и здесь наблюдается отрицательная тенденция: количество грузовых автомобилей, движущихся по трассе М-4, уменьшилось на 5–7% по сравнению с предыдущим годом.

В разных городах ситуация отличается: в Азове грузопоток упал почти на 45%, в Ростове-на-Дону — на 30% (6,5 млн т), в Таганроге — на 25%.

В первые шесть месяцев текущего года объём грузоперевозок по железной дороге в регионе составил 18,5 млрд т-км, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее стало известно «Ъ-Ростов» самыми востребованными направлениями грузоперевозок из Ростовской области стали Москва, Казань, Сибирь, Урал и Казахстан. Высокий спрос на данные направления обусловлен активным развитием торговых связей между Ростовской областью и этими регионами.

Наталья Белоштейн