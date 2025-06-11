Ростовские грузоперевозчики переориентировались на доставку овощей и фруктов

Самыми востребованными направлениями грузоперевозок из Ростовской области стали Москва, Казань, Сибирь, Урал и Казахстан. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил председатель СПК «Артель» Владимир Ворожбит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С 2008 года наш кооператив занимается товарными перевозками. Высокий спрос на данные направления обусловлен активным развитием торговых связей между Ростовской областью и этими регионами», — пояснил перевозчик.

В разговоре с «Ъ-Ростов» господин Ворожбит отметил, что для бизнеса важна бесперебойная доставка грузов в оптимальные сроки по широкой географии. При этом на рынке транспортных услуг наблюдается дисбаланс — переизбыток техники на фоне сокращения заказов на доставку грузов.

Председатель кооператива рассказал «Ъ-Ростов» и об изменениях в структуре перевозок.

«Много лет мы возили жатки в Казахстан. Ростсельмаш приостановил их производство, и нам пришлось перенаправить свои силы на транспортировку другого характера. Например, сейчас востребована перевозка сезонных фруктов и овощей. Компания также изменила систему обработки транспортных средств. Теперь грузы по основным маршрутам обрабатываются в день поступления, что ускоряет процесс доставки», — уточнил председатель кооператива.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростова-на-Дону до 1 октября 2025 года приостановили действие грузового каркаса, предполагающего запрет на въезд в центр донской столицы большегрузов. Причиной отмены стали многочисленные штрафы, под которые попали не только нарушители, но и ресурсоснабжающие компании.

Валентина Любашенко