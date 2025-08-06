Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в Алешках

В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали операционное отделение больницы в Алешках, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в здании повреждены крыша и окна. Никто не пострадал.

Также в Алешках была ранена женщина, ее госпитализировали с минно-взрывными травмами. Помимо этого ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху, Раденск и Старую Маячку, перечислил господин Сальдо в Telegram.

В конце июля Владимир Сальдо заявил, что украинские военнослужащие планируют высадку десанта у побережья региона. 1 августа при ударе БПЛА в Херсонской области пострадали шесть человек.