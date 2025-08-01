В Херсонской области при ударе БПЛА пострадали шесть человек

В результате удара беспилотника ВСУ по торговым павильонам в селе Великие Копани пострадали шесть человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все они доставлены в Алешкинскую ЦРБ.

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. <…> Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется»,— написал господин Сальдо в Telegram-канале.

К сообщению господин Сальдо прикрепил видеозапись и фотографию. На них павильоны объяты огнем, поднимается густой черный дым. Село Великие Копани находится примерно в 40 км от Херсона. По данным на 2021 год, в селе проживало около 5 тыс. человек.