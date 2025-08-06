Суд продлил срок ареста замгендиру «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексею Самкову

Индустриальный райсуд Ижевска на два месяца продлил срок ареста заместителю генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексею Самкову, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Подсудимый и его защитник просили изменить меру пресечения на более мягкую, однако судебная инстанция продлила срок нахождения фигуранта в СИЗО до 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран судебное заседание по делу Алексея Самкова 10 апреля

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии судебное заседание по делу Алексея Самкова 10 апреля

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что Алексей Самков получил в 2020-2022 гг. более 590 тыс. руб. через посредника от представителя коммерческой организации за заключение договора с АО на «возмездное оказание услуг по предоставлению работников для оказания организацией услуг по проверке приборов учета газа на месте эксплуатации». Кадры задержания газовика при силовой поддержке Росгвардии опубликовало удмуртское МВД.

8 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что другого сотрудника «Газпром газораспределение Ижевск» — начальника группы главного сварщика в организации Николая Старкова — отправили под домашний арест до 10 июня с установлением ряда запретов. Фигуранту также вменяют получение крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Ранее обвиняемый находился в СИЗО. 28 апреля уголовное дело Николая Старкова о взяточничестве направили в суд.