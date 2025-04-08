Николай Старков из ижевского «Газпрома» отправлен под домашний арест вместо СИЗО

Начальнику группы главного сварщика в АО «Газпром газораспределение Ижевск» Николаю Старкову изменили меру пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Обвиняемого в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) отправили под домашний арест до 10 июня с установлением ряда запретов. Ранее фигурант находился под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, по версии следствия, с декабря 2021-го по июль 2024 года обвиняемый получил взятку в размере 320,3 тыс. руб. за общее покровительство по службе в пользу ООО «Эталон». Николай Старков и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Решение отправить фигуранта под домашний арест принял Индустриальный райсуд Ижевска 8 апреля.