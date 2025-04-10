МВД опубликовало кадры задержания Алексея Самкова из ижевского «Газпрома»

Удмуртское МВД опубликовало кадры задержания заместителя главного инженера «Газпром газораспределение Ижевск» Алексея Самкова при силовой поддержке Росгвардии. Газовик обвиняется в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Напомним, следствие считает, что Алексей Самков получил в 2020-2022 гг. более 590 тыс. руб. через посредника от представителя коммерческой организации за заключение договора с АО на «возмездное оказание услуг по предоставлению работников для оказания организацией услуг по проверке приборов учета газа на месте эксплуатации». В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

8 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что другого сотрудника «Газпром газораспределение Ижевск» — начальника группы главного сварщика в организации Николая Старкова — отправили под домашний арест до 10 июня с установлением ряда запретов. Фигуранту также вменяют получение крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Ранее обвиняемый находился в СИЗО.