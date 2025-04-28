Дело Николая Старкова из ижевского «Газпрома» о взяточничестве направили в суд

Уголовное дело бывшего начальника группы главного сварщика ижевского филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» Николая Старкова о взяточничестве направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Его рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что в 2021-2024 гг. 48-летний фигурант получил более 320 тыс. руб. от представителя подрядной организации за покровительство при заключении договоров на оказание услуг и ускорение оплаты выполненных работ. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что договоры заключались на проведение механических испытаний сварных соединений и металлографических исследований. Следствие также указывало, что деньги Николай Старков получил за общее покровительство по службе в пользу ООО «Эталон».

Следователи провели обыски, допросили свидетелей и фигуранта. Кроме того, была изъята и осмотрена необходимая документация. На автомобиль обвиняемого и изъятые по месту его жительства денежные средства наложили арест.

Напомним, Николая Старкова отправили под домашний арест 8 апреля с установлением ряда запретов. Фигуранту вменяют получение крупной взятки (ст. 290 УК РФ, до двенадцати лет лишения свободы). Ранее обвиняемый находился под арестом.