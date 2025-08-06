Черноморский флот уничтожил два беспилотных катера ВСУ

6 августа Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также в ночь на 6 августа над Крымом сбили 12 БПЛА. Всего средства ПВО в разных регионах РФ перехватили и уничтожили 51 дрон.

По 16 беспилотников сбили над Брянской и Ростовской областями. Еще 12 — над Крымом. Три дрона уничтожили в Орловской области, четыре — в Воронежской. О пострадавших или разрушениях не сообщается.