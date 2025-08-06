В Махачкале процент употребляющих алкоголь стал самым низким в России

В 2024 году среди всех регионов России в Махачкале было зафиксировано наименьшее количество людей, употребляющих алкоголь — 19% от общего числа населения. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также низкие показатели употребления алкоголя были отмечены в Астрахани (25%), Иркутске (27%), Новокузнецке (29%), Томске (28%), Кемерово и Владивостоке (по 30%).

В Махачкале не только низкий уровень потребления алкоголя, но и доля курящих граждан — всего 11%.

По мнению экспертов, в некоторых регионах России процент курильщиков все еще остается высоким. В Хабаровске этот показатель составляет 45%, а во Владивостоке — 41%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году власти Ставропольского края намерены увеличить поступления в региональный бюджет от акцизов на алкогольную продукцию до 5 млрд руб., что на 27% превысит прошлогодний план.

В 2024 году поступления акцизов от алкогольной продукции в консолидированный бюджет Ставропольского края составили 4,3 млрд руб., перевыполнив план на 10%. За первые четыре месяца текущего года в бюджет региона поступили 1,3 млрд рублей.