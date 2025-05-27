Бюджет Ставрополья получит на 27% больше акцизов от алкоголя в 2025 году

В 2025 году власти Ставропольского края намерены увеличить поступления в региональный бюджет от акцизов на алкогольную продукцию до 5 млрд руб., что на 27% превысит прошлогодний план. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Галина Моисеева на Кавказском инвестиционном форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«В 2024 году поступления акцизов от алкогольной продукции в консолидированный бюджет Ставропольского края составили 4,3 млрд руб, перевыполнив план на 10%. За истекшие четыре месяца текущего года в бюджет региона поступили 1,3 млрд рублей. С учетом текущей динамики, планируем достижения 100% показателей планов», — заявила Галина Моисеева.

Производственные мощности предприятий края позволяют выпускать до 11 млн декалитров винодельческой продукции ежегодно. В регионе действуют 27 организаций по производству алкогольной продукции, включая восемь крестьянско-фермерских хозяйств, три завода по производству вин с защищенным географическим указанием, семь предприятий с лицензией на выпуск игристых вин, пять заводов с лицензиями на производство коньяка и одно предприятие с сертификатом на выращивание и выпуск органической продукции.

В 2024 году объем производства алкогольной продукции в крае составил 13,1 млн декалитров, что на 23% больше показателя 2023 года. По итогам прошлого года Ставропольский край стал лидером в России по производству коньяка — более 2 млн декалитров, что на 10% превышает показатели 2023 года.

Николай Аксенов