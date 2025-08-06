El Pais: Испания ищет европейскую альтернативу американским истребителям F-35

Испания отложила покупку истребителей F-35 Lightning II американского концерна Lockheed Martin на неопределенный срок. Мадрид ищет европейскую альтернативу. Об этом сообщила El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Испанское правительство выделило на покупку истребителей €6,25 млрд в бюджете на 2023 год. Газета ABC назвала возможной альтернативой F-35 европейские истребители Eurofighter, которые производит консорциум компаний BAE, Airbus и Leonardo.

В апреле прошлого года премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал увеличение военного бюджета страны до 2% ВВП. Речь шла о €10,5 млрд дополнительных инвестиций в оборону. В июне испанское правительство отклонило запрос генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП к 2032 году.

Президент США Дональд Трамп подверг критике позицию господина Санчеса и пригрозил ввести дополнительные пошлины на испанские товары. Затем господин Рютте заявил, что Испания согласилась с новыми целевыми показателями Североатлантического альянса.

Подробнее о расходах блока на оборону — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».