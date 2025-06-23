Рютте: Испания согласилась с новыми целями НАТО по расходам на оборону

Испания согласилась с новыми целевыми показателями Североатлантического альянса (НАТО) по расходам на оборону. Об этом заявил глава альянса Марк Рютте, сообщает агентство Reuters. По словам господина Рютте, для достижения новых целей Испании потребуется увеличить свои траты до 3,5% ВВП.

19 июня испанская телерадиокомпания RTVE сообщила, что правительство Испании отклонило запрос генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП к 2032 году на саммите альянса в Гааге. По данным RTVE, испанский премьер Педро Санчес написал об этом в письме, адресованном генсеку НАТО. Премьер предложил записать в декларации саммита в Гааге «более гибкую формулу», которая позволила бы признать цель необязательной для выполнения, или исключить Испанию «из сферы применения» цели в 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП — на развитие инфраструктуры и промышленности, связанных с обороной и безопасностью.

С 2014 по 2024 год для стран НАТО был установлен целевой показатель в 2% ВВП по расходам на оборону. Этого показателя за 10 лет добились 22 из 32 членов альянса. Больше всего в 2024 году на оборону потратили Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США в прошлом году выделили на эти цели 3,19% ВВП. В целом же траты на оборону входящих в НАТО европейских стран и Канады выросли более чем на 19% и составили $468 млрд, а расходы США — $818 млрд (рост составил около 5,6%).

Как проходит подготовка к саммиту НАТО в Гааге, читайте в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».