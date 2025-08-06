Имущество ставропольского СХП выставят на торги за 32,2 млн рублей

Имущество обанкротившегося ООО СХП «Юг Роскошной Промышленности» в Ставропольском крае выставят на публичные торги с начальной стоимостью 32,2 млн руб. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий предприятия получил от НКО «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края» положение о продаже активов компании. Документ поступил в электронном виде 5 августа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» зарегистрировано в Новоалександровске Ставропольского края в 1997 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 122,6 млн руб. Бенефициаром компании (100% доли в УК) значится Торнике Гулуа (с 25 августа 2023 года — доверительный управляющий Бежан Чалигава). Последние финансовые данные предприятия относятся к 2022 году, когда выручка общества составляла 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 72,2 млн руб.

На торги выставляется шестой лот, включающий четыре животноводческих объекта в селе Раздольное Новоалександровского района. В состав имущества входят откормочная площадка площадью 2,6 тыс. кв. м, кошара площадью 1,7 тыс. кв. м и два коровника площадью 1,8 и 1,7 тыс. кв. м соответственно. Все строения возведены в 1983 году.

Также в лот включено право аренды земельного участка площадью 259 тыс. кв. м сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства.

Все объекты находятся в залоге у НКО «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края», который выступает залоговым кредитором должника.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что имущественный комплекс ООО «СХП Юг роскошной промышленности» продан на торгах московской фирме «Единая сервисная компания» (РБЕ) за 568,3 млн руб. Приобретение включает мясокомбинат в Новоалександровске, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспортные средства.

С заявлением о признании ООО «Югроспром» банкротом в феврале 2024 года обратилась индивидуальный предприниматель из станицы Полтавской Юлия Домащенко. Основанием для иска стала задолженность предприятия в размере 29,9 млн руб. В июле 2024 года суд признал общество несостоятельным. Общая сумма установленных арбитражем требований кредиторов на тот момент составила более 880 млн руб.

Основной причиной банкротства, по данным арбитража, явилась смерть 30 июля 2023 года собственника и руководителя ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Торнике Гулуа.

Тат Гаспарян