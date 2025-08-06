ГК «Развитие» подала в суд на администрацию Бутурлиновки и воронежскую BM Group

В Арбитражный суд Воронежской области поступил встречный иск местной группы компаний «Развитие» Сергея Гончарова к воронежскому застройщику BM Group (принадлежит семье Бушминых, Алану Бугулову и Сергею Мозолину) и администрации Бутурлиновки. Третьим лицом в деле выступает региональное управление ФАС России, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер жилья, спроектированного победителем торгов

Фото: BM GROUP Рендер жилья, спроектированного победителем торгов

Фото: BM GROUP

Содержание иска не раскрывается. Судя по участникам, он связан с претензиями ГК «Развитие» к условиям проведения торгов на комплексное развитие территории (КРТ) в Бутурлиновке. Ранее УФАС по Воронежской области признало нарушения в процедуре: заявку структуры господина Гончарова сначала допустили к торгам, а затем сняли. При этом антимонопольная служба не потребовала от властей расторгнуть контракт с победителем — BM Group.

4 августа администрация Бутурлиновки обратилась в арбитраж с требованием признать недействительными выявленные УФАС нарушения в ходе торгов на КРТ. Иск был принят к производству, заседание назначено на 21 августа.

Итоги конкурса на право КРТ 3,4 га в Бутурлиновке, который выиграла BM Group, были подведены в июле. Инвестиции в проект оцениваются в 2,1 млрд руб. Проектирование нового микрорайона, ограниченного улицами Дорожной, Магистральной и Студенческой, уже начато. Строительные работы планируется начать в четвертом квартале 2025 года, а сдать первые квартиры — во втором-третьем кварталах 2027-го. Полностью строительство жилья могут закончить к 2031 году.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «В Бутурлиновке все будет КРТ».

Анна Швечикова