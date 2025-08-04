Власти воронежской Бутурлиновки хотят оспорить решение ФАС о торгах на КРТ

Администрация Бутурлиновки Воронежской области обратилась в арбитражный суд региона с иском к местному УФАС о признании недействительными нарушений, выявленных при проведении торгов на комплексное развитие территории (КРТ) в городе. Это следует из картотеки арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

В конце июля воронежское УФАС после жалобы ГК «Развитие» Сергея Гончарова нашло нарушения в торгах на право КРТ 3,4 га в Бутурлиновке, которые выиграл конкурирующий девелопер BM Group. Ведомство сочло, что комиссия неправомерно отказала ГК в участии в конкурсе. При этом саму жалобу ГК признали необоснованной, поэтому договор с BM Group остался в силе.

Объем инвестиций оценивается в 2,1 млрд руб. Проектирование нового микрорайона в Бутурлиновке уже началось. Территория ограничена улицами Дорожной, Магистральной и Студенческой. Строительно-монтажные работы планируют начать в четвертом квартале этого года, а передать покупателям первое жилье — во втором и третьем кварталах 2027 года. Завершение проекта ожидают к 2031 году.

Новый микрорайон займет 30 тыс. кв. м жилой площади с переменной этажностью до восьми этажей. В BM Group подчеркивали, что проект будет превосходить ранее построенные объекты компании по потребительским характеристикам.

Подробнее о том, как ГК «Развитие» обжаловала недопуск на торги по КРТ, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов