Шанс на «Развитие»

Воронежское УФАС после жалобы ГК «Развитие» Сергея Гончарова нашло нарушения в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) 3,4 га в Бутурлиновке, которые выиграл конкурирующий девелопер BM Group. Ведомство сочло, что комиссия неправомерно отказала ГК в участии в конкурсе. Стоимость строительного проекта оценивается в 2,1 млрд руб. Несмотря на подтверждение нарушений, жалобу УФАС признало необоснованной, поэтому договор с BM Group пока остается в силе. Эксперты предполагают, что «Развитие» попытается отменить итоги конкурса в суде.

Жалобы в УФАС и судебные разбирательства притормозят строительство жилья в Бутурлиновке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-релиз о решении УФАС распространили в ГК «Развитие». Там рассказали, что 8 июля ООО СЗ «ГК Развитие 2» направило жалобу на итоги проведенных администрацией Бутурлиновки торгов на право КРТ участка площадью 3,4 га, ограниченного улицами Дорожной, Магистральной и Студенческой, в райцентре. По мнению компании, организатор торгов нарушил установленные правила, неправомерно отклонив ее заявку на этапе оценки конкурсных предложений.

УФАС вынесло решение уже 17 июля. Оно опубликовано в ГИС «Торги». Согласно решению на этапе приема заявок СЗ «ГК Развитие 2» было допущено к участию в торгах, однако в итоговом протоколе конкурсной комиссии сообщалось, что заявку компании не допустили к оценке из-за «несоответствия требованиям извещения». В УФАС отметили, что правила не допускают отклонения заявки после того, как она прошла этап допуска. В этом УФАС усмотрело «признаки административного правонарушения».

При этом ведомство не обязало администрацию расторгнуть заключенный по итогам конкурса договор, признав жалобу необоснованной.

Администрация Бутурлиновки подвела итоги торгов на право КРТ в конце июня. Победителем стала структура воронежской девелоперской BM Group семьи Бушминых, Алана Бугулова и Сергея Мозолина. В планах застройщика — возвести жилой комплекс для как минимум 1,3 тыс. человек на площади 29 тыс. кв. м за 2,1 млрд руб.

Глава Бутурлиновского района Юрий Матузов в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что конкурсная комиссия организатора торгов обязана оценивать заявки строго по установленным критериям. По словам господина Матузова, у СЗ «ГК Развитие 2» были выявлены «несоответствия требованиям конкурсной документации»: заявку отклонили, так как компания заявила 49 тыс. кв. м жилья при требуемых 30 тыс. кв. м. Еще одной причиной отказа стало несоответствие заявленного «Развитием» объема финансирования желаемой площади застройки. С учетом планов на 49 тыс. кв. м заявленный объем инвестиций застройщика (сумма не раскрывается.— «Ъ») оказался существенно ниже расчетного уровня. «В случае отмены итогов администрация намерена отстаивать свою позицию в судебном порядке. Окончательное решение будет за судом»,— добавил господин Матузов.

В ГК «Развитие» считают, что действия конкурсной комиссии противоречат порядку проведения торгов. Компания намерена добиться рассмотрения своей заявки администрацией Бутурлиновки. В ГК уверены, что заявленные ими критерии «превосходят показатели оппонентов»: «Действия администрации не только нарушили закон, но и создали неравные условия для участников торгов, что вызывает вопросы к объективности процедуры». В BM Group отказались от комментариев.

Несмотря на выявленные УФАС нарушения на торгах, их итоги и договор с BM Group пока остаются актуальными.

Адвокат Kulik&Partners Law.Economics Дмитрий Павловский отмечает, что «антимонопольный орган не вправе вмешиваться в гражданско-правовые отношения и выдавать предписания о расторжении договора КРТ».

«Развитие» может попытаться отменить результаты торгов и сделку в суде, предполагает советник корпоративной практики юридической компании NERRA Лариса Пекарская: «Дальнейшие действия СЗ "ГК Развитие 2" могут быть направлены на судебную защиту прав. Суды при принятии решений по такой категории дел учитывают наличие установленных доказательств нарушения законодательства при проведении торгов. Суды руководствуются, руководствуются подходом, согласно которому формальные критерии не должны ограничивать доступ к участию в торгах».

Господин Павловский добавил: «Если "Развитие" решит пойти в суд, ему потребуется доказать, что необоснованное отстранение от участия в торгах повлияло на их результаты (в частности, на формирование стоимости реализованного имущества и на определение победителя) и привело к ущемлению прав и законных интересов. На практике суды часто подходят к рассмотрению таких дел формально и истцам сложно доказать причино-следственную связь между отклонением заявки и итоговыми результатами торгов».

Руководитель антимонопольной практики юридической компании «Центральный округ» Анна Кононова считает, что у «Развития» есть шансы в суде, поскольку «решение УФАС о наличии нарушения в действиях заказчика будет восприниматься как основное доказательство». «Но заявителю придется убедить суд, что именно он мог стать победителем при отсутствии нарушений проведения процедуры»,— заключила эксперт. По данным на вечер 21 июля исков от СЗ «ГК Развитие 2» в картотеке Арбитражного суда Воронежской области не было.

На вопросы «Ъ-Черноземье» о планах подачи иска в «Развитии» не ответили.

Анна Швечикова