В Бутурлиновке все будет КРТ

Победителем торгов на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 3,4 га в 24-тысячном городе Бутурлиновка в Воронежской области стала структура девелоперской BM Group семьи Бушминых, Алана Бугулова и Сергея Мозолина. В планах местного застройщика — возвести жилой комплекс для как минимум 1,3 тыс. человек на площади 29 тыс. кв. м за 2,1 млрд руб. Риелторы считают, что локация будет востребованной за счет «хорошей инфраструктуры».

Фото: BM GROUP

Администрация Бутурлиновки подвела итоги торгов на КРТ 3,4 га, ограниченных улицами Дорожной, Магистральной и Студенческой на южной окраине города. Стоимость права на комплексное развитие этой территории в течение шести лет власти оценили в 720 тыс. руб. На торгах был только один участник, ставший в итоге победителем. ООО «Специализированный застройщик “БМ-групп Лиски 2”» предложил выплатить бюджету 750 тыс. руб. Общий объем инвестиций компании заявлен в размере более 2,1 млрд руб. (минимальное требование от администрации — 1,7 млрд руб.). К тому же компания пообещала, что сможет реализовать проект на полтора года быстрее срока, заявленного в условиях торгов,— 4,5 года вместо шести лет.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в компании, на участке под КРТ площадь застройки составит 45,1 тыс. кв. м, из которых 29,7 тыс. кв. м — жилые. Планируется построить пять домов комфорт-класса высотой семь-восемь этажей. В них расположится 554 квартиры. Количество жителей — от 1,3 тыс. по оценкам застройщика до 3 тыс. человек по ожиданиям администрации. В BM-Group подчеркнули, что проект находится на стадии согласования разрешения на строительство, поэтому параметры предварительные. На площадке, запланированной под КРТ, отсутствуют объекты капитального строительства, подлежащие сносу, реконструкции либо сохранению (обычно КРТ ведут на месте ветхих кварталов).

Строить ЖК планируется на заемные средства, название банка-кредитора инвестор не разглашает.

«Уже разработана концепция архитектурного облика и схема генерального плана будущей застройки. Объем рекреационной территории, площадок для отдыха и спорта выше действующих нормативов и превышает их по отдельным показателям в два раза. Это будет принципиально новый проект, с новым архитектурным обликом, аналогов которому нет на рынке малых городов»,— сказали «Ъ-Черноземье» в компании.

Фото: BM Group

ООО СЗ «БМ-групп Лиски 2» зарегистрировано в Воронежской области в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Мозолин. Учредитель — Александр Бушмин. В 2024 году выручка компании составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 128 млн руб. ООО входит в холдинг BM Group, который позиционирует себя как «федеральный девелопер малых городов России». По собственным данным, за последние десять лет компания построила более 106,8 тыс. кв. м жилья. Застройщик не работает в Воронеже, а только в крупных райцентрах — Богучаре, Лисках, Павловске. Также развивает проекты в Нижегородской и Тульской областях. Головное юрлицо холдинга ООО «СЗ “БМ-групп”» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 80,1 млн руб. Генеральный директор — Сергей Мозолин, ему же принадлежит 25%. Еще тремя долями по 25% владеют Алан Бугулов, Александр и Михаил Бушмины. В 2024 году выручка головного юрлица холдинга составила 29 млн руб., чистая прибыль — 25 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Черноземье» глава Бутурлиновского района Юрий Матузов, под застройку подготовлено техническое задание, а на 93 квартиры уже есть покупатели: «Это коммерческий спрос. Параллельно возможны закупки по муниципальной программе по обеспечению жильем врачей, педагогов, тренеров и работников культуры. Она продолжает действовать». «Свободных площадей в городе сейчас нет. В этом году численность населения Бутурлиновки увеличилась»,— отметил господин Матузов.

Фото: BM Group

На территории ЖК запланировано 338 машино-мест в формате плоскостного (одноуровневого) паркинга, благоустройство и озеленение. Крупную социальную инфраструктуру застройщик возводить не будет, она уже есть рядом, рассказал господин Матузов: это поликлиника на 500 посещений в смену, школа и детский сад на 792 и 240 мест соответственно. Глава района добавил, что инженерная инфраструктура также есть — дороги, газ, водоснабжение, электросети, котельная.

В конкурсе на право КРТ также планировала участвовать структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова — ООО «СЗ “ГК Развитие 2”». Однако заявку отклонили из-за несоответствия требованиям: компания заявила 49 тыс. кв. м жилой площади, превысив норматив на 50%.

Для BM Group проект в Бутурлиновке — уже второе КРТ в Черноземье. В начале года застройщик получил 1,8 га в Старом Осколе, втором по величине городе Белгородской области. В этот проект компания планирует вложить около 1,8 млрд руб. По условиям торгов за 6,5 года необходимо построить до 20,5 тыс. кв. м жилья. В планах девелопера — ЖК высотой до девяти этажей примерно для 1,1 тыс. человек.

Глава агентства недвижимости «Самолет плюс Воронеж» Катерина Князева отметила, что такие ЖК, как запланированный в Бутурлиновке, могут быть востребованы при условии развитой инфраструктуры: «Районы с хорошей транспортной доступностью и перспективами роста спроса на недвижимость привлекают застройщиков. Инвестору важно провести детальный анализ рынка, оценить потенциальную доходность, учитывать долгосрочные планы развития региона».

Анна Швечикова