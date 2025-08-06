«Известия»: ремонт БПК «Адмирал Чабаненко» продлят на неопределенный срок

Ремонт большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко», стартовавший в 2014 году, продлевается на неопределенный срок. Работы должны были завершить в 2025-м, но «этого не произойдет», пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Ремонтом и модернизацией «Адмирала Чабаненко» занимается 35-й судоремонтный завод, который вел работы по крейсеру «Адмирал Кузнецов». «Известия» пишут, что дважды отправляли запрос в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), но ответа не получили.

«Не исключено, что "Чабаненко" может ждать судьба "Кузнецова", — заявил изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет». При этом он привел в пример БПК «Вице-адмирал Кулаков», который все же вернулся в море после многолетнего ремонта.

Председатель совета директоров ОСК Андрей Костин ранее сообщил спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что крейсер «Адмирал Кузнецов» в скором времени может быть продан или утилизирован. «Его уже нет смысла ремонтировать», — пояснял он.