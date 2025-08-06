Защищать ворота ПФК «Краснодар-ЮМР» будет белорусский вратарь Денис Кривняк

ПФК «Краснодар-ЮМР» сообщил о подписании контракта с белорусским вратарем Денисом Кривняком. 19-летний голкипер пополнит молодежную команду клуба (U-21) и будет выступать под 50-м номером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР»

Господин Кривняк примет участие во втором этапе Молодежной лиги России по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 7 по 10 августа. Его включение в заявку связано с травмой основного вратаря Ивана Горохова, полученной во время выступления за казахстанский клуб «Малайсары» на Московском международном кубке. Игрок выбыл до конца сезона.

Ранее Денис Кривняк представлял могилевский клуб Центра олимпийского резерва. По словам спортсмена, переход в российский клуб он рассматривает как возможность для профессионального роста: «"Краснодар-ЮМР" предлагает условия, которые позволяют развиваться и добиваться результатов, как в командном, так и в личном плане».

Вячеслав Рыжков