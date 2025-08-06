На Кубани продолжаются работы в пострадавших от наводнения населенных пунктах

В населенных пунктах Краснодарского края, пострадавших от недавнего паводка, продолжаются восстановительные работы коммунальной инфраструктуры. В поселке Новомихайловском завершены мероприятия по вводу в строй канализационно-насосных станций, что позволило полностью восстановить водоснабжение, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В селе Молдовановка, где паводком был разрушен автомобильный мост через реку Шапсухо, функционирует временная переправа, организованная силами спасательных служб. Аналогичные работы велись и в селе Фанагорийском, где, по данным администрации Горячего Ключа, спасатели завершили откачку загрязненной воды из колодцев и их промывку. Ликвидация последствий подтопления во дворах велась при поддержке волонтеров.

На 7 августа запланирована уборка территории мемориального комплекса в урочище Поднависла, где находятся братские захоронения, памятники и часовни. К участию приглашаются добровольцы.

Вячеслав Рыжков