В июле банки выдали розничных кредитов почти на 900 млрд рублей

По итогам июля 2025 года объем выдачи розничных кредитов вырос на 18%, превысив 878 млрд руб., следует из данных Frank RG. Это максимальный объем выдач с октября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в сегменте кредитов наличными, который увеличивается второй месяц подряд. Объем выдач увеличился на 23%, до 345 млрд руб. Это также рекордный объем с октября 2024 года. Однако этот результат на 44% ниже показателя годовой давности.

Превысил средние темпы роста и сегмент автокредитов. В июле 2025 года банки выдали их на 157 млрд руб., на 18,6% больше, чем в июне. Причем объем выдачи автокредитов растет пятый месяц подряд. Эксперты связывают это с ростом выдачи кредитов на новые автомобили, которые поддерживаются субсидированными программами от государства и автопроизводителей.

При этом, согласно данным БКИ «Объединенное кредитное бюро», во втором квартале 2025 года замедлился рост уровня просроченной задолженности по автокредитам. К середине года доля просроченных платежей (до 90 дней) в кредитном портфеле (без учета безнадежных долгов, NPL) составила 1,3%.

Снижение темпов роста просрочки также связано со структурой выдач. Как отмечает директор по развитию партнерских программ «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик, из-за высоких ставок выдачи кредитов на подержанные авто резко сократились, что снизило общие риски, поскольку этот сегмент был наиболее проблемным, тогда как спрос на новые автомобили вырос, улучшив качество портфеля за счет меньшей просрочки.

Ипотечный сегмент показал менее высокие темпы роста — всего 15,3%, до 353,6 млрд руб. Вместе с тем он растет уже шестой месяц подряд и первым среди других сегментов с начала года превысил показатель годовой давности на 0,9%. Ежемесячный рост в основном обусловлен выдачами по льготным программам ипотеки.

При этом превышение результата годовой давности «может быть связано с низкой базой прошлого года, когда в июне 2024 года наблюдался ажиотажный спрос перед окончанием массовой льготной ипотеки и пересмотром условий семейной программы», отмечает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.

Единственный сегмент, который показал отрицательную динамику,— POS-кредитование. Снижение за июль составило 5,6%, до 22,6 млрд руб.

Елена Ванюшина