Розничное кредитование отморозилось

Сегмент кредитов наличными показал по итогам июня 2025 года лучший результат с конца прошлого года. Объем их выдачи составил 284 млрд руб., превысив показатель мая на 17% и достигнув максимума с ноября прошлого года. По сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, когда выдачи кредитов наличными были в два раза больше, этот показатель может выглядеть скромно, но эксперты ожидают сохранения положительной динамики по мере снижения ставок и смягчения требований банков к заемщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В июне 2025 года объем выданных кредитов наличными превысил 284 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 17%, следует из данных Frank RG. Более того, этот результат является максимальным с ноября 2024 года. Вместе с тем по темпам роста сегмент оказался в лидерах розничного кредитования как за месяц, так и с начала года. Так, объем выдачи кредитов наличными с начала года вырос на 47%, тогда как выдача автокредитов увеличилась на 15%, а выдача ипотеки — лишь на 9%.

Оживление в сегменте отмечают и в банках. В июне в Сбербанке выдачи потребительских кредитов выросли на 35% и превысили 113 млрд руб. В ВТБ рост составил 11% по объему и 36% по количеству кредитов. В Банке «Дом.РФ» и банке «Санкт-Петербург» выдачи увеличились на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вместе с тем текущий результат пока двукратно проигрывает результату годовой давности. Как объясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, потребительское кредитование «было очень сильно охлаждено и сейчас восстанавливается с низкой базы». При этом эксперты и банкиры связывают данный рост с сезонностью и снижением кредитных ставок. 6 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), до 20% годовых. После этого решения регулятора о снижении ставок по потребительским кредитам объявили Сбербанк, Газпромбанк, МКБ, банки «Дом.РФ», «Ак Барс» и «Санкт-Петербург». Однако, как отмечают в финансовом маркетплейсе «Финуслуги», динамика ставок по таким кредитам была разнонаправленной: часть банков их снижала, а часть — повышала. В результате, согласно данным базы «Банки.ру», по состоянию на 8 июля ставка по кредитам наличными составляла 29,4% годовых, что лишь на 0,1 п. п. меньше, чем месяц назад.

При этом рост сегмента кредитов наличными, согласно данным Frank RG, почти в равной степени был обеспечен увеличением количества выданных кредитов (на 7%, до 1,65 млн) и ростом среднего размера кредита (на 10%, до 175,5 тыс. руб.). Эксперты считают, что на увеличение выдачи кредитов наличными влияет не столько снижение ключевой ставки, которое было незначительно, сколько ожидание ее дальнейшего уменьшения. Со стороны заемщиков это выражается в ожидании возможности со смягчением денежно-кредитной политики рефинансировать кредиты, поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В свою очередь, банки, ожидая оптимизации долговой нагрузки заемщиков в будущем, «начали понемногу смягчать критерии одобрения заявок», добавляет Юрий Беликов. Тем более что, по его словам, «валовой спрос, в отличие от платежеспособного спроса, с момента повышения ключевой ставки в прошлом году сохранялся на высоком уровне».

При этом большую часть выдачи составляют среднесрочные кредиты. В частности, в банке «Дом.РФ» 95% клиентов оформляют кредиты на пять лет, в банке «Санкт-Петербург» самый популярный срок кредита также составляет пять лет, хотя нередко его погашают значительно быстрее. Согласно заявкам на кредиты наличными, оставленным пользователями «Банки.ру», в июне доля заявок по кредитам сроком от двух до пяти лет составила 70%, что на 8% больше, чем в начале года. При этом доля заявок на кредиты сроком до года снизилась с начала года на 6 п. п., до 19%. Согласно данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», наибольшей популярностью у заемщиков в мае и июне 2025 года пользовались кредиты со сроком погашения 36 и 60 месяцев, на которые приходилось соответственно 80% и 12% всех заявок. В «Финуслугах» средний срок запрошенного кредита составил 41,8 месяца (3 года 6 месяцев).

Эксперты ожидают дальнейшего оживления рынка потребительского кредитования, хотя оно и будет сдерживаться действиями ЦБ. По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, сегмент кредитов наличными будет постепенно восстанавливаться «по мере дальнейшего смягчения монетарной политики даже при сохранении жестких макропруденциальных мер». По ее оценке, к концу года ключевая ставка может снизиться до 14%. По итогам 2025 года портфель потребительских кредитов по остатку задолженности «имеет шансы показать положительную динамику, несмотря на заморозку в первом полугодии», считает Юрий Беликов.

Елена Ванюшина