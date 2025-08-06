Экс-сотрудники Huawei получили сроки за кражу технологий производства чипов

Суд Шанхая приговорил к тюремному заключению 14 бывших сотрудников Huawei Technologies. Их обвинили в краже коммерческой тайны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

Фигуранты приговорены к заключению на сроки до шести лет, им также назначены штрафы. Подсудимые раньше работали в HiSilicon — подразделении Huawei, которое занимается созданием процессоров.

Один из бывших сотрудников, Чжан Кун, покинул компанию в 2019 году и через два года основал стартап по разработке чипов Zunpai Communication Technology. К нему присоединились несколько коллег из Huawei. HiSilicon обратилась в суд с требованием заморозить активы стартапа и его дочерних компаний на сумму 95 млн юаней ($13 млн).