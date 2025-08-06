«Добиться от застройщика исправления дефектов практически нереально»

Верховный суд России (ВС) утвердил возможность требовать от застройщиков компенсацию за строительные дефекты для правопреемников жилья. Согласно решению ВС РФ, теперь девелоперы в рамках гарантийного срока обязаны исправлять недочеты не только для первых, но и для последующих собственников квартир. Мера будет действовать в том случае, если доказано, что жилье предназначалось для личных, а не для коммерческих целей. Эксперт Кубанской палаты недвижимости Ольга Долгополова пояснила «Ъ-Кубань», почему этот прецедент важен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Долгополова

Фото: предоставлено автором Ольга Долгополова

Фото: предоставлено автором

«Решение Верховного суда по поводу правопреемников квартир я считаю полезным. Сейчас даже первый собственник не всегда получает то, что хочет. Когда случаются претензии, то чаще всего на них никто не реагирует.

Если взять условный литер любого условного жилого комплекса в Краснодаре, то нельзя сказать, что он в принципе построен некачественно. Но отдельные нюансы случаются. Чаще всего претензии бывают к качеству остекления. Бывает, что подвели поставщики и привезли бракованные стеклопакеты. Например, часто ломаются закрывающие механизмы. Претензии к качеству окон среди жалоб собственников квартир у нас на первом месте. В этом смысле решение Верховного суда весьма актуально.

Застройщики чаще всего сдают квартиры в предчистовой отделке, согласно проектной декларации. Ремонт, который может предоставляться в подарок, идет по отдельному договору с отдельной подрядной организацией. К качеству ремонта в этой ситуации претензий особо не предъявить. А вот по окнам нарекания, повторюсь, встречаются часто.

Что касается общедомового имущества, то не могу сказать, что бывают какие-то жалобы в первые годы после сдачи дома в эксплуатацию. От собственников есть претензии к управляющей компании по поводу высоких платежей. Но если говорить о конструктивных элементах, инженерных коммуникациях, то обычно первые пять лет все держится и работает.

Как показывает практика, добиться от застройщика исправления дефектов практически нереально, и мало кто с этим хочет связываться. В этом случае нужно писать претензионное письмо, подключать к делу адвоката. Жалобы на застройщиков, как правило, ни к чему не приводят. Проще и быстрее вызвать мастера. Хотя поменять тот же запорный механизм в стеклопакете сегодня стоит уже недешево. Лично я здесь полностью на стороне дольщиков. Люди заплатили за квартиру немалые деньги, и акт приема-передачи подписывали с исправными окнами.

Вопрос в том, как доказать, что жилье приобреталось для личных, а не для коммерческих нужд. Здесь помогут разве что фотографии, доказывающие, что собственник действительно там проживает».