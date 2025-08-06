Ростовская область создала группу для развития регионального судоходства

Министерство транспорта Ростовской области сформировало рабочую группу для решения вопросов водного транспорта и выработки предложений по совершенствованию законодательства в сфере судоходства. Об этом сообщила глава ведомства Алена Беликова в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Основная цель группы — подготовить предложения по обновлению законодательства и создать благоприятные условия для всех участников водного транспорта. Беликова отметила, что с коллегами обсуждался статус морских портов на р. Дон и глубина Азово-Донского морского канала.»,— приводятся в сообщении слова министра.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в регионе намеревались создать рабочую группу, которая займется вопросом правового статуса морских портов Ростов и Азов. Речь шла о смене границ внутренних водных путей и внутренних морских вод, с сохранением международного статуса объектов. Торгово-промышленная палата региона вместе с представителями бизнеса предложила эту инициативу.

Валентина Любашенко