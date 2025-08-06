ФАС выявила нарушения у дистрибьютора «Светофора» в Кургане

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала дистрибьютору сети «Светофор» в Кургане — ООО «Курган Трейд» — устранить нарушения закона о торговле. По данным ФАС, логистический центр включил в договоры с шестью поставщиками продуктов условие об оплате товара: оплата проходит только после его реализации торговой сетью. Служба предписала организации исключить эти положения из всех действующих договоров. Также ФАС рассматривает вопрос о привлечении логистического центра к административной ответственности.

ФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства торговой сетью «Светофор» в разных регионах страны. По итогам проверок было возбуждено 23 дела, общая сумма наложенных штрафов составила 2,5 млн руб. По состоянию на июль претензии к работе «Светофора» возникли в 14 регионах — в частности, в Якутии, Татарстане, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской и Воронежской областях. В числе нарушений — противоречащие закону условия в договорах поставки.

Подробности — в материале «Ъ» «Дискаунтер наработал штрафы».