ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения антимонопольного законодательства торговой сетью «Светофор» в разных регионах страны. В отношении 20 логистических центров сети возбудили 21 дело, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В числе нарушений — противоречащие закону условия в договорах поставки (к примеру, оплата товара только после его продажи, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика). Претензии к работе «Светофора» возникли в 14 регионах — в частности, в Якутии, Татарстане, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской и Воронежской областях.

Россельхознадзор по поручению правительства также провел проверку сети. Он зафиксировал более 2,5 тыс. нарушений, выдано почти 280 предписаний об их устранении. Составлено более 1 тыс. протоколов и вынесено почти 1 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности. Наибольшее количество нарушений — в Красноярском и Краснодарском краях, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областях.

В сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявлены рекордные 34 млн нарушений, сообщал оператор маркировки товаров. Речь идет, в частности, о продаже просроченной молочной продукции, неучтенных бутылках с питьевой водой и пивом. Депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за этого выступил за ужесточение штрафов для всех участников розничного рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «Дискаунтер наработал штрафы».