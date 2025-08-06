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Red Wings пообещала бесплатно перевезти пассажиров на концерт Дженнифер Лопес

Авиакомпания Red Wings предоставит бесплатные билеты на один из следующих концертов Дженнифер Лопес пассажирам отмененного рейса из Сочи в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейс WZ-4329, вылет которого был запланирован на 3 августа, был задержан, а затем отменен. Как пояснили в компании, на решение повлияли неблагоприятные метеоусловия, пожар на нефтебазе в Сочи после атаки беспилотников и ограничения в воздушном пространстве («Ковер»).

Часть пассажиров направлялась в Ереван с целью посетить концерт Дженнифер Лопес. По словам представителей Red Wings, клиентам будет предоставлена возможность отправиться на следующий концерт певицы в одном из городов, входящих в маршрутную сеть авиакомпании — в частности, в Тель-Авив, Баку или Батуми.

Для получения бесплатного авиабилета потребуется билет на отмененное мероприятие, а также подтверждение бронирования на рейс WZ-4329.

Анна Гречко

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