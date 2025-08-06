Завтра в Новочеркасске начнется суд над экс-владельцем заводов «Актис» и «Эскорт»

Новочеркасский городской суд завтра, 7 августа, начнет рассмотрение дела бывшего владельца заводов «Актис» и «Эскорт» Владимира Базияна. Информация об этом размещена в картотеке суда.

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Предпринимателя обвиняют по ст. 196 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в июле 2020 года Владимира Базияна объявили в международный розыск по подозрению в преднамеренном банкротстве «Актиса». Субсидиарный долг, который должен выплатить бизнесмен после банкротства, составляет 8,1 млрд руб.

Константин Соловьев