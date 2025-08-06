«Сима-ленд» решила продать свои склады и офисы в Екатеринбурге

Компания «Сима-ленд» Андрея Симановского выставила на продажу три корпуса, в которых находились ее склады и офисы в Чкаловском районе. Общая площадь складских помещений составляет 37 тыс. кв. м, офисных — 8,9 тыс. кв. м. За объекты планирует выручить 4,9 млрд руб., передает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным издания, «Сима-ленд» намерена построить под Екатеринбургом производственный кластер и переехать туда. Предполагается, что компания займет территорию 276 га рядом с поселком Патруши. На этой площади планируют в том числе разместить головной офис «Сима-ленда» на 80 тыс. кв. м. Площадку в Сысертском городском округе компания купила в 2022 году, на следующий год ей выдали разрешение на строительство.

Андрей Симановский в 2000 году основал компанию «Сима-ленд», которая стала крупным оптовым поставщиком товаров для дома и работы. В 2018 году господин Симановский был назначен почетным консулом Индии в Екатеринбурге. В 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. В феврале господин Путин наградил учредителя «Сима-ленд» орденом Дружбы.