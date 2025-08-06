В районе Горячего Ключа в сторону моря собрались большие пробки

На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа с раннего утра 6 августа наблюдаются значительные заторы в сторону черноморского побережья. По данным «Яндекс Карт» на 8:00, интенсивное скопление автомобилей зафиксировано на участке протяженностью около 3 км — от автозаправочной станции до населенного пункта Заречье. На проезд этого отрезка требуется порядка 20 минут. Обстановку усугубляют проводимые дорожные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Еще один затор, протянувшийся на 7 км, образовался в районе села Хребтового — от реки Кобза до Горячеключевского заказника. Преодоление данного участка занимает не менее 33 минут.

На летний период на трассе продолжает действовать ограничение движения для грузового транспорта. С 30 апреля по 14 сентября проезд для большегрузов запрещен с 8:00 до 21:00 на отрезке между 1385-м и 1442-м километрами — от Горячего Ключа до Джубги. В ночные часы и по будням движение на этом участке остается открытым для всех видов транспорта.

Вячеслав Рыжков