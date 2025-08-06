Объем проектного финансирования в Адыгее вырос в 1,5 раза, на Кубани — на 10%

Объем кредитов, выданных строительным компаниям Краснодарского края в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу, по состоянию на начало июня составил 1,26 трлн руб., что на 10,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России. В регионе действуют 368 соглашений между банками и застройщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Республике Адыгея заключено 54 договора на сумму 63,1 млрд руб., что почти на 67% выше уровня годичной давности.

В целом по стране объем проектного финансирования достиг 21,2 трлн руб., увеличившись за год почти на 16%. Количество действующих договоров между банками и строительными организациями превысило 11,6 тыс.

В регуляторе поясняют, что рост связан с сохраняющейся активностью застройщиков, использующих более выгодные условия проектного финансирования в сравнении с традиционными кредитными программами.

Вячеслав Рыжков