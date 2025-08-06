Председатель СКР требует доклад после удара током ребенка в ТРЦ Геленджика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки по факту травмирования восьмилетнего ребенка в одном из торгово-развлекательных центров Геленджика. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент, по информации заявителей, произошел в июле: в результате кратковременного отключения электроснабжения в помещении детской игровой зоны не были приняты меры по приостановке эксплуатации детьми оборудования. В результате мальчик получил травму.

Процессуальная проверка организована следственным управлением СК по Краснодарскому краю. Материалы находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Вячеслав Рыжков