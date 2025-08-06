В Георгиевске в ближайшие три года появится четырехзвездочный санаторий
За счет реконструкции водолечебницы в Георгиевске Ставропольского края появится четырехзвездочный санаторий к 2028 году. Уже готова проектно-сметная документация, и после подписания концессионного соглашения подрядчик приступит к работе. Об этом сообщил «МК-Кавказ» со ссылкой на информацию главы Георгиевского муниципального округа Андрея Зайцева.
Фото: администрация Георгиевского округа
Изначально инвестор планировал потратить на проектирование полтора года, но проект уже готов и проходит согласование.
Модернизация, включая строительство нового спального корпуса с бассейном, рестораном, столовой и конференц-залом, должна быть завершена за три года.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что с начала 2025 года в гостиницах Ставропольского края останавливались около 104,4 тыс. туристов.
Для привлечения большего числа гостей специалисты туристско-информационного центра региона планируют создать новый маршрут, который включит в себя обзорную экскурсию по Ставрополю и выезд на Кочубеевскую ветроэлектростанцию — крупнейший ветропарк в России.